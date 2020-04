Jedna z zielonogórzanek, pani Magda, wpadła na prosty, ale skuteczny sposób. W czasie epidemii koronawirusa szyje maseczki ochronne, a potem zawiesza je na klamerkach na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń na osiedlu. By każdy miał szansę skorzystać z darmowej ochrony.

Chodziło mi o pomoc i zachęcenie innych do pomocy.

Wszystko zaczęło się od grupy Widzialna Ręka Zielona Góra

Na tablicy, by każdy senior mógł je wziąć

Maseczki! Jeżeli potrzebujesz, proszę, weź! Maseczkę proszę wyprać i wyprasować. Zdrówka życzę - sąsiadka.

Po prostu pomaganie w miarę możliwości sprawia mi przyjemność i poprawia humor. Nic więcej.

Im nas więcej, tym większa siła pomocy.

- Po prostu- tak o swoim pomyśle mówi zielonogórzanka, pani Magdalena Wójtowicz, która wpadła na pomysł, by uszyte przez siebie maseczki w dobie koronawirusa zawieszać na ogólnodostępnej tablicy na os. Morelowym. By np. seniorzy, którzy nie korzystają z internetu i mogą nie wiedzieć, gdzie odbywać się będzie kolejna akcja rozdawania maseczek, mogli z nich skorzystać.- Byłam od początku powstawania- mówi pani Magda. - Zaczęło się od rozwieszania plakatów i robieniu w miarę możliwości zakupów. Potem grupa nabrała rozpędu, bo takich ludzi jest multum. Tam powstała też grupa szyjących maseczki.Chętnych do szycia było tak wielu, że powstała osobna grupa, dedykowana tylko temu:. Ją koordynuje na co dzień Katarzyna Prokopyszyn. Dziennie udaje się członkom tejże grupy uszyć nawet kilka tysięcy! Te rozdawane są w różnych punktach Zielonej Góry.Pani Magdalena swoje maseczki zawiesza zaś na tablicy przy parku naprzeciwko Komendy Miejskiej Policji przy ul. Partyzantów. Te środki ochrony umieszcza na klamerkach, obok wisi prosty komunikat:- Stwierdziłam: "czemu nie?" - mówi zielonogórzanka. - Zamówiłam materiały, gumki, wykopałam starą maszynę z szafy i spróbowałam szyć. Trochę szyłam, trochę zrobiłam zakupów dla innych... I tak jest do dzisiaj.Maseczki rozchodzą się jak świeże bułeczki. Wczoraj tablica była pusta. Zielonogórzanka stara się co kilka dni dostarczyć nowe.- Kiedy wieszałam maseczki w sobotę, zaczepił mnie pewien pan, dlaczego to robię i czy może jedną wziąć - mówi pani Magdalena. Wręczyłam mu maseczkę i powiedziałam: "dlatego, że po prostu mogę". To jest nic takiego.