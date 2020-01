Zima w Jakuszycach i Świeradowie. Bajeczne krajobraz na trasie do Stacji Turystycznej Orle i nie tylko. Zobaczcie sami! [ZDJĘCIA]

Gdzie ten śnieg? Wielu z Was na pewno zadaje sobie to pytanie. W Lubuskiem jeszcze będziemy musieli na niego poczekać, chociaż co jakiś czas pojawiają się prognozy, że już niebawem pojawi się w naszym województwie. Jeśli macie ochotę wcześniej pojeździć na sankach czy biegówkach, polecamy Jakuszyce. Szczególnie malowniczą trasę pokrytą obecnie białym puchem, która prowadzi do Stacji Turystycznej Orle. W ten weekend było tam naprawdę bajecznie. To niecałe 5 km, które spokojnie można pokonać z dziećmi. W Stacji Orle czeka nas Was gorąca czekolada czy naleśniki z powidłami. W Świeradowie także nie brakuje atrakcji. Szczególnie w okolicach kolejki gondolowej Skin&Sun. Zobaczcie sami!>>> WIDEO: Sporty zimowe w centrum miasta. W Ośrodku Szczęśliwice sezon narciarski trwa w najlepsze źródło: TVN24/x-news

Magda Weidner