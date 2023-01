Zima w Zielonej Górze. Kto, które ulice i chodniki w mieście odśnieża i kiedy?

Zima w Zielonej Górze. Jak jest przygotowane miasto?

Kiedy zaczyna się zimowa pogoda, w Zielonej Górze zaczyna obowiązywać podział na trzy rejony. Za rejon północny miasta odpowiada firma ZPB KACZMAREK Budownictwo.

– My mamy rejon wschodni i zachodni, jeżeli chodzi o utrzymanie zimowe jezdni. Dodatkowo odpowiadamy za deptak i chodniki w rejonie wschodnim i północnym – informuje Krzysztof Sikora, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.

ZGK ma 70 ludzi do obsługi akcji zima, 20 samochodów, w tym dwie ładowarki, dziesięć pługosolarek, dwie piaskarki i sześć odśnieżarek. Zakład ma ok. 235 kilometrów dróg, prawie 145 tysięcy metrów kwadratowych chodników i ok. 40 tys. m2 deptaka.