Zioła na stres. Domowe sposoby na uspokojenie nerwów - TOP 12

Stres niekorzystnie wpływa na różne funkcje organizmu

Przepracowanie, tempo życia oraz dobiegające do nas informacje o zagrożeniach, wojnie czy pandemii koronawirusa powodują, że nasz organizm produkuje kortyzol, popularnie zwany hormonem stresu. Nadczynność nadnerczy z kolei przyczynia się do wzrostu poziomu glukozy we krwi, nasila oddawanie moczu oraz zwiększa częstotliwość infekcji. Organizm jest w nieustannym trybie "broń się i walcz", co zaburza jego naturalne funkcje.

Najczęstszymi objawami długotrwałego stresu są bóle szyi i karku, bóle w klatce piersiowej, suchość w ustach, problemy ze snem oraz z koncentracją, bóle mięśni oraz ścięgien. Pojawiają się też trudności w oddychaniu, a w konsekwencji silne uczucie zmęczenia oraz utrata koncentracji i problemy z pamięcią.