Zjazd Zwyczajny Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK w ośrodku w Sławie

PCK - promocja zdrowia, pomoc społeczna

Prowadzone były działania m.in. z zakresu promocji zdrowia i opieki, pomocy społecznej i humanitarnej (w 2022 roku w Zielonej Górze powstała Grupa Wsparcia Humanitarnego, która liczy 13 osób i jest szkolona do działań w przypadku sytuacji kryzysowych i przeznaczona do reagowania w udzielaniu pomocy pod znakiem PCK. Grupa ma do dyspozycji sprzęt, samochód oraz magazyn), pierwszej pomocy, upowszechniania podstawowych wartości edukacji humanitarnych oraz poszanowania postaw tolerancji i ludzkiej godności, honorowego krwiodawstwa oraz udzielania pomocy rzeczowej i finansowej. W roku 2022 w Klubach HDK PCK województwa lubuskiego było zrzeszonych 1225 członków. Lubuscy czerwonokrzyscy oddali łącznie 14 603,050 ml krwi, w tym 2123,540 ml krwi pełnej. Prężnie działa wolontariat młodzieżowy, gdzie w 55 Szkolnych Kołach PCK oraz w 12 Klubach Wiewiórka działa 1048 członków. To dzięki wolontariuszom w ramach zbiórek publicznych udało się pozyskać 102 589,07 zł z przeznaczeniem na cele statutowe PCK.