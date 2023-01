ZKS Palmiarnia Zielona Góra rewelacją Superligi. Czy zagra o medale?

Mieli grać tylko o utrzymanie

Silniejsi z Japończykiem

ZKS Palmiarnia oparty jest na swoich wychowankach: Kamilu Nalepie i Mateuszu Zalewskim. W kilku spotkaniach drużynę wspomógł Japończyk Taisei Matsushita. Z 27-letnim zawodnikiem w składzie siła rażenia zielonogórzan jest znacznie większa. Taisei z 13 gier wygrał aż 11. Drużyna zielonogórska wygrała m.in. z mistrzem Polski – Bogorią Grodzisk Mazowiecki. To zwycięstwo otworzyło ZKS-owi drogę do czołówki superligowej tabeli.

– Rywal miał w swoich szeregach niepokonanego dotąd Miłosza Redzimskiego. Bardzo zależało nam jednak na tym, by wygrać. Było to bardzo trudne spotkanie pod kątem emocjonalnym, ale wygraliśmy, co nas bardzo cieszy – dodał Lucjan Błaszczyk.

Nie tylko Japończyk ma za sobą świetną rundę. Ważne punkty dokładali także wspomniani Mateusz Zalewski (pięć zwycięstw i sześć porażek) oraz Kamil Nalepa (4-9).