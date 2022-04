Złe wiadomości dla kredytobiorców. Stopy procentowe NBP sięgną 10 proc? Dziś decyzja RPP. Raty kredytów wzrosną o 100 proc.?

– Przed miesiącem prezes NBP Adam Glapiński zaanonsował siebie na konferencji wieńczącej posiedzenie jako „jastrzębia na czele jastrzębi”, a władze monetarne zostały odebrane przez rynek jako jednoznacznie zdeterminowane, by zapanować nad inflacją i wesprzeć zło-tego, który był rekordowo słaby wobec głównych walut świata. Jeśli renoma ta ma zostać utrzymana, to podtrzymane musi zostać również tempo zacieśniania z marca, co skłania do oczekiwania ruchu o 75 punktów bazowych, do 4,25 proc. – szacuje Sawicki.