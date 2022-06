Zlot os w Zielonej Górze. To perełki motoryzacji. Zobacz te zdjęcia!

W sobotę, 18 czerwca br., w Zielonej Górze mogliśmy gościć uczestników „Bachusowego Zlotu Skuterów Osa”, jedynego skutera produkowanego w Polsce w latach 1959-65. Zloty to cykliczna impreza organizowana przez pasjonatów zabytkowych skuterów Osa.

Zlot skuterów Osa w Zielonej Górze

Uczestnicy zlotu najpierw spotkali się w Przytoku, gdzie nocowali. W sobotę wyruszyli o Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, by poznać historię zielonogórskiego winiarstwa. A następnie pojechali do Zielonej Góry Zatonia, tu zwiedzili ruiny pałacu oraz pospacerowali po parku książęcym. Ustawione w szeregu skutery robiły wrażenie.

- Piękne pojazdy. W grupie prezentują się jeszcze ciekawiej. Jestem pełna podziwu dla ich właścicieli - mówiła zachwycona Iwona Jaske - Kalczyńska. - Zrobiłam kilka pamiątkowych zdjęć, bo nie wiem, czy będę miała jeszcze okazję zobaczyć tyle...os.

Tomek Wąchalski też wykonał kilka fotografii. Jak mówi, interesuje się motoryzacją.

- Dawniej mieliśmy swoje samochody jak syrenka, warszawa czy polonez. Mieliśmy skutery. Szkoda, że dziś nie jesteśmy w tym dobrzy - przyznaje. - Fajnie, że takie imprezy jak zloty skuterów się odbywają. Dla mnie to wielka atrakcja.