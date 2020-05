Zmarł Bolesław Adamik z Żar. Społecznik, rzemieślnik, działacz gospodarczy, żołnierz, weteran misji pokojowej ONZ w Egipcie

- Był zawsze uśmiechnięty i pogodny - wspominają koledzy żołnierze. - Życzliwy i ciepły. To wielka szkoda, że już go nie ma.

- Poznałem go w Stowarzyszeniu 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej w Żarach - wspomina Andrzej Miernicki, major rezerwy. - Gdy powstało lokalne koło Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, od razu zaczął w nim bardzo czynnie działać. Nigdy nie rozmawialiśmy o polityce, chociaż każdy z nas miał jakieś poglądy, to ważniejsza dla nas była praca społeczna. Chcieliśmy łączyć, a nie dzielić ludzi.