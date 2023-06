Zmarł brat Elizeusz, ostatni polski pustelnik. Mieszkał na wzgórzu Cierniak w Kotlinie Kłodzkiej. Żył w odosobnieniu, by służyć Bogu

Brat Elizeusz był jedenastym pustelnikiem zamieszkującym na Wzgórzu Cierniak w Kotlinie Kłodzkiej.

Brat Elizeusz postanowił kontynuować tamtejszą tradycję pustelniczą sięgającą 1853 roku. Był jedenastym pustelnikiem żyjącym w tym miejscu. Skromny domek pomogli mu zbudować leśnicy, opiekowali się nim okoliczni mieszkańcy i pracownicy Kopalni Złota w Złotym Stoku.

Nie można tak od razu pójść do pustelni. Dojrzewałem do tej decyzji od wielu lat (...) W którymś momencie postanowiłem pójść za głosem serca i zdecydowałem się na życie pustelnicze. (...) W ciągu dnia jest praca przy kaplicy albo przy pustelni. Wodę noszę ze źródełka z drugiej strony góry. Czasem schodzę w dół i pomagam przy różnych pracach. Dostaję za to posiłek lub niewielkie wynagrodzenie „co łaska”. Nie mam piły... Robię też ikony. Po południu piszę. Opisuję życie pustelnicze, notuje swoje myśli - opisywał brat Elizeusz swój dzień Zbigniewowi Piotrowiczowi, prowadzącemu bloga o Kotlinie Kłodzkiej.