Zmiana czasu na letni 2023. Kiedy przestawiamy zegarki, w którą stronę i jak zmiana czasu wpływa na podróżowanie?

Co daje zmiana czasu na letni?

Kiedy zmieniamy czas na letni?

Zmiana czasu na letni nastąpi w ostatnią niedzielę marca. Stracimy godzinę snu.

Zmiana czasu na letni nastąpi w 2023 r. w ostatni weekend marca. W nocy z soboty (25 marca) na niedzielę (26 marca) będziemy musieli przestawić wskazówki o jedną godzinę do przodu: z 2:00 na 3:00. Urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu przestawią się na czas letni automatycznie, ale w tradycyjnych zegarkach trzeba będzie przesuwać wskazówki ręcznie.

Zmiana czasu z zimowego na letni to z jednej strony przyjemność, bo oznacza, że jest już wiosna i wielkimi krokami zbliża się lato, a więc sezon urlopów i wakacji. Z drugiej strony jednak zmiana czasu na letni odbiera nam jedną godzinę snu, w przeciwieństwie do przejścia na czas zimowy, kiedy dokładamy sobie godzinkę do weekendu.