Zmiany dla wędkarzy 2023. Wyższe opłaty, co dalej z kartą wędkarską? W planach jest likwidacja dokumentu. Zobacz stawki za wędkowanie

Karta wędkarska przestanie istnieć?

Łowienie ryb w rzece lub jeziorze bez odpowiedniego dokumentu grozi karą grzywny, nawet do 500 zł. Obowiązująca do tej pory karta wędkarska od lat uprawnia do legalnego oddawania się wędkowaniu. Każdy, kto ją zdobył, musiał wcześniej nie tylko uiścić odpowiednie opłaty, ale także zdać egzamin. Do końca 2022 r. dokument obowiązuje, ale Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z Ministerstwem Infrastruktury pracują nad tym, aby w nadchodzącym 2023 r. system zarządzania obwodami rybackimi został uporządkowany. Co za tym idzie, chcą, aby dokument przestał być potrzebny.

Zezwolenia na terenach Wód Polskich. Jedna opłata za rok wędkowania

Projekt „Nasze Łowiska” został wdrożony przez Wody Polskie w 2022 roku; jedno zezwolenie uprawnia do wędkowania we wszystkich obwodach rybackich udostępnionych do użytkowania przez dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Od 1 stycznia 2022 roku jednolita opłata wynosi 250 zł (ulgowa wynosi 125 zł), a obwodów, w których można swobodnie łowić, przybywa. Stawka w 2023 roku podniesie się i wyniesie 350 zł. Podobnie wzrośnie opłata krajowa dla uprawnionej do ulgi młodzieży do 18. roku życia, będzie to 175 zł.