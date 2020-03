Zmiany w Focus Mall. Jak działa teraz galeria?

Koronawirus w Lubuskiem. Focus Mall - jak działa galeria?

Działalność galerii została ograniczona do poziomu 0, na którym znajdują się wskazane powyżej lokale handlowe. Wejście do centrum jest możliwe od strony ul. Wrocławskiej (zarówno od strony Stacji Circle K, jak i przystanku MZK „Palmiarnia”) oraz wjazdu na parking kryty (parking +1 zostaje wyłączony z ruchu). Działanie węzłów sanitarnych w obiekcie ograniczone zostaje do lokalizacji znajdujących się na trasie prowadzącej do otwartych lokali (toalety za supermarketem Carrefour) - taką odpowiedź otrzymaliśmy od agencji zarządzającej galerią.