Zmiany w fotowoltaice a projekty parasolowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że wciąż będą najbardziej korzystne

„Możliwość uzyskania dofinansowania przez przyszłych prosumentów z tzw. programów parasolowych, oferowanych przez gminy to atrakcyjny mechanizm wsparcia, który nadal powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem” – podkreśla MKiŚ.

Projekty parasolowe są wspierane z funduszy europejskich. Zapewniają od 60 do 80% kosztów inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną i są objęte odrębnym konkursem wniosków o dofinansowanie, które oferują poszczególne gminy. Beneficjentami tych projektów są jednostki samorządów terytorialnych, a ostatecznymi odbiorcami, czyli użytkownikami instalacji, są mieszkańcy danej gminy. Wytworzona energia jest zużywana przede wszystkim na własne potrzeby gospodarstw domowych.

Nie słabnie zainteresowanie fotowoltaiką

Do tej pory obowiązywał, wprowadzony w 2016 roku, mechanizm upustów 1-0,8 oraz 1-0,7. Jego celem było zachęcenie do instalacji paneli fotowoltaicznych. Prosument oszczędzał dzięki fotowoltaice na rachunkach za energię elektryczną, a przy okazji w Polsce rosło wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Jaki był skutek rządowych zachęt? Pod koniec czerwca 2019 roku w Polsce funkcjonowało 86 tysięcy prosumentów. W lipcu 2019 roku wprowadzono po raz pierwszy program „Mój Prąd’, który oferował szereg ulg i dopłat. Efekt? Na chwilę obecną mamy w kraju ok. 700 tysięcy prosumentów.