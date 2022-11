Zmiany w Kodeksie pracy. W 2023 r. szef sprawdzi, czy jesteś trzeźwy. Co mu wolno?

Kontrola trzeźwości przy pracy zdalnej. Jak to wygląda?

Kontrola trzeźwości pracownika. Jak to będzie wyglądać po zmianach?

Jak skontrolować trzeźwość pracownika w pracy?

Obecnie aby sprawdzić, czy pracownik jest trzeźwy, należy najpierw na to uzyskać jego zgodę. Po zmianach w prawie pracy do badania alkomatem nie będzie już potrzebna na to zgoda zatrudnionego.