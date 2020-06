Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów od 14 czerwca 2020 r. Wakacyjne tanie połączenie z Międzyzdrojami i Świnoujściem

Od niedzieli, 14 czerwca, obowiązuje nowy, zmieniony rozkład jazdy pociągów na terenie województwa lubuskiego.

Zmiana rozkładu związana jest z korektą roczną, która uwzględnia między innymi prace modernizacyjne na wielu trasach kolejowych w całym kraju. W związku ze zmianami w rozkładzie jazdy pasażerowie powinni sprawdzić rozkład jazdy pociągów przed planowaną podróżą.

Informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl.

Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić na stronie POLREGIO pod adresem polregio.pl/pl/rozklad-jazdy-i-mapa-polaczen/rozklad-jazdy/

Najważniejsze zmiany w rozkładzie jazdy pociągów w województwie lubuskim

1. Nowe połączenie wakacyjne z Zielonej Góry do Świnoujścia

Od 27 czerwca do dnia 29 sierpnia 2020 r. uruchomione zostanie połączenie Zielona Góra Główna – Świnoujście przez Międzyzdroje. Nowe połączenie wakacyjne kursować będzie w soboty i niedziele, co umożliwi weekendowe wycieczki nad morze mieszkańcom województwa lubuskiego.