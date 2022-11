Zmienia się ulubiona trasa wielu mieszkańców Zielonej Góry. Zielona Strzała każdego dnia wygląda inaczej

Zielona Strzała w Zielonej Górze. Ulubiona ścieżka rowerowa w mieście

Zielona Strzała to trasa rowerowo - spacerowa, która pozwala omijać ruch miasta. - Zazdroszczę tym, którzy mogą nią jeździć codziennie. Zielony tunel pośród porannego zgiełku miasta - pisał o tej ścieżce jeden z jej fanów na profilu, który ma Zielona Strzała na Facebooku.

Najpiękniejszy odcinek trasy to odcinek przy ogródkach działkowych od ronda w ciągu ul. Zjednoczenia aż do wiaduktu nad al. Wojska Polskiego. Dalej też jest ciekawie, zwłaszcza kiedy przemierza się trasę pod wiaduktem na ul. Łużyckiej, aż do Parku Kolei Szprotawskiej.

Ten zielony tunel w ostatnich dniach codziennie wygląda inaczej. Traci zieleń, zyskuje kolory, a potem robi się biały. A to wszystko dzięki zmieniającej się pogodzie. W sobotę, mróz -5 stopni C sprawił, że wręcz tanecznie spadały na ścieżkę kolorowe liście z drzew. A następnego dnia padał śnieg.