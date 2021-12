Znakomicie kończą rok zielonogórscy karatecy. Opłaciła się daleka wyprawa

- Zawsze lubimy przyjeżdżać do Zamościa. Atmosfera, miasto, ludzie, to wszystko składa się w piękna całość, a jak to tego dołożymy jeszcze zawody sportowe, to już jest spełnienie marzeń – mówił Dariusz Hejduk, trener w ABiRO Zielona Góra. - W tym roku przyjechaliśmy w większym składzie zawodniczym i rodzicielskim. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas z naszymi przyjaciółmi i za gościnę Roztoczańskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego. Skoro byliśmy w Zamościu, to jak tu nie podjechać do Biłgoraju i w kolejnym dniu wystartować w zawodach? Tym razem wzięliśmy udział w mniejszym składzie i rywalizowaliśmy tylko w konkurencjach kata. W Zamościu wzięliśmy udział w konkurencjach indywidualnych kata i kumite oraz drużynowych kata.