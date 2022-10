Znakomity start zawodników LCL-KK NIDAN Zielona Góra. A teraz czas na mistrzostwa Europy

W Głuchołazach zielonogórzanie aż 29 razy stawali na podium – zdobyli 9 złotych, 9 srebrnych oraz 11 brązowych medali.

- Wśród 14 klubów byliśmy też najlepsi w klasyfikacji drużynowej, za co nasz główny instruktor, sensei Mirosław Kuciarski, otrzymał puchar z rąk wiceprezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego Andrzeja Olecha – powiedział Anatol Kałasznikow, rzecznik LCL-KK NIDAN. – Jesteśmy pełni optymizmu przed wyjazdem na mistrzostwa Europy, które rozegrane zostaną we włoskim Rimini. Do Italii wybiera się dziewięcioosobowa grupa naszych zawodników oraz trener Mirosław Kuciarski.