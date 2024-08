Znamy wyniki kontroli inspektorów WIOŚ spółki, która rekultywuje byłe składowisko odpadów w Mirocinie Dolnym koło Kożuchowa

W poprzednim ustroju oddział terenowy Fabryki Samochodów Osobowych w Kożuchowie potrzebował miejsca na składowanie odpadów. Ówczesne władze miasta wskazały teren, gdzie w latach 60. i 70. wydobywano żwir i piasek, potrzebny do budowy dróg. Zgodę na utworzenie składowiska (hektar terenu) wydano w 1987 roku, a trzy lata później rozpoczęło ono przyjmowanie odpadów. Zgodnie z zapewnieniami FSO miały one nie przesiąkać do gruntu.

Byłe składowisko należy zrekultywować

Sytuacja w 2005 roku była taka, że istniało porzucone składowisko zneutralizowanych odpadów niebezpiecznych w obrębie nieczynnej żwirowni. Z czasem pojawiały się tu – jako że traktowano to miejsce jako dzikie wysypisko – sprzęt AGD, opony i inne rzeczy. Z czasem mieszkańcy czuli coraz większy smród unoszący się z dawnego składowiska. Podnieśli alarm… Teren skontrolowali pracownicy Lubuskiego Wo­je­wódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro­dowiska w Zielonej Górze. W jego wyniku postanowiono, że teren należy zrekultywować. Wydawało się, że sprawa zakończy się pomyślnie. I choć to był rok 2017, ciągnie się dalej i dotyczy nieprawidłowości związanych z przywracaniem terenowi zniszczonemu działalnością człowieka ich pierwotnego charakteru.

Mieszkańcy protestowali, blokowali drogi

Mieszkańcy już w 2020 roku opisywali w mediach, że: "z niepokojem i wątpliwościami obserwują to, co dzieje się na tym terenie i jego okolicach. Długie kolejki samochodów ciężarowych w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych, przywożące tam materiał nieznanego pochodzenia i nieznanej jakości stawiają przed nami wielki znak zapytania, co tam jest zwożone. Zdenerwowani kierowcy i stróż reagujący na każdą osobę w okolicy w nerwowy sposób również poddaje pod wszelkie wątpliwości działalność w tym miejscu. Unoszący się w miejscowości nieznośny fetor sprawia, że jakość życia pogarsza się, co również może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie".