Znany gangster Lelek zginął we Wschowie. Odebrał sobie życie podczas próby zatrzymania przez CBŚP Magdalena Marszałek

Do śmierci gangstera doszło, gdy policjanci z CBŚP próbowali go zatrzymać. Fot. CBŚP Zobacz galerię (2 zdjęcia)

We wtorek wczesnym rankiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji mieli zatrzymać mężczyznę przebywającego na terenie Wschowy. Kiedy funkcjonariusze próbowali dostać się do mieszkania, wewnątrz budynku padł strzał. W środku policjanci zastali postrzelonego pięćdziesięciosześciolatka. To dobrze znany gangster o pseudonimie Lelek, który przed laty trząsł przestępczym półświatkiem na Dolnym Śląsku.