Znany Wojtek Kamiński rozstał się z zielonogórskim kabaretem Jurki. Wybrał karierę solową na scenie stand-up

Decyzja o tym, że Wojtek Kamiński rozstaje się z Jurkami, nie zapadła nagle. – To był proces – mówi GL artysta. – Miała być trasa pożegnalna, ale koronawirus pokrzyżował wszelkie plany. Również te życiowe. Mam żonę i dziecko – martwiłem się, jak to będzie… I w końcu nie było dobrego momentu, żeby to ogłosić. Zrobiłem to teraz, żeby nie było niedomówień.