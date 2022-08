Zniknął nagrobek Leona Pineckiego, Olbrzyma z Łagowa. Ale spokojnie, będzie nowy Leszek Kalinowski

Nagrobek Leona Pineckiego i jego żony Heleny został rozebrany. Będzie nowy. Mieszkańcy Łagowa nie kryją z tego powodu zadowolenia Jacek Katos

Na cmentarzu w Łagowie zniknął pomnik Leona i Heleny Pineckich. Ale spokojnie, został on zabrany do renowacji. Informacje o tym umieszczono na kartkach przy grobie. To miejsce pochówku patrioty i mistrza świata. Cenionej w regionie postaci.