Zniknie jedno z przejść dla pieszych na Szosie Kisielińskiej w Zielonej Górze

Mieszkańcy chcą przejścia

Użytkownicy Rodzinnych Ogródków Działkowych oraz mieszkańcy zwrócili się do rady miasta z pytaniem “czy w ramach przebudowy fragmentu Szosy Kisielińskiej istniejące i dobrze spełniające swoją rolę przejście dla pieszych na wysokości głównego wejścia do ogródków działkowych zostanie zlikwidowane”. Ich zdaniem przejście nie stanowiło niebezpieczeństwa dla pieszych. Było doświetlone i skracało czas dojścia oraz drogę na działki. Zaproponowali, aby odtworzyć je w tym samym miejscu lub przesunąć w stronę zjazdu do stacji benzynowej. Interpelację w sprawie złożył radny Jacek Budziński.