Zniknie wielka dziura po budynku LOK-u w centrum Zielonej Góry. Zobacz wizualizacje

Zielona Góra. Zmiany w przestrzeni miasta

W ubiegłym roku wjechały tu na chwilę maszyny budowlane, po czy prace stanęły. Do akcji wkroczyli archeolodzy, którzy natrafili na pozostałości dawnego cmentarza.

Nowe budynki w Zielonej Górze. Co tam będzie?

W dwóch budynkach znajdzie się 116 apartamentów o powierzchni od 33 do 115 mkw. Na parterze mieścić się będą lokale usługowe, które zajmą ok. 200 mkw. powierzchni. Dla zmotoryzowanych przewidziana jest dwukondygnacyjna hala garażowa, która pomieści 123 auta, a dla właścicieli jednośladów rowerownie, miejsca postojowe i stacje naprawcze. Wszyscy mieszkańcy będą mieli dostęp do wspólnego tarasu na dachu.