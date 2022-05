Zniszczone trampki marki Balenciaga. Słynny dom mody znów zaskoczył internautów. Buty z kolekcji Paris Sneaker wywołują wiele emocji

O trampkach Paris od firmy Balenciaga słyszał każdy, kto interesuje się modą

Po otwarciu butiku Balenciagi online, dostępnego pod adresem www.balenciaga.com, widzimy stronę główną i zapowiedź wiosennego pokazu mody, który ma się odbywać 23 maja. Jeżeli jednak zjedziemy w dół strony, oczom użytkowników ukaże się para zniszczonych butów za kostkę, opatrzonych podpisem „Paris Sneaker”. To nazwa nowej kolekcji butów od Balenciagi.

„Całkowicie zniszczone buty od Balenciagi za 1850 dolarów wywołują zdumienie” – donosi NBC News. „Czy zniszczone tenisówki Balenciaga Paris to zbyt wiele?” – zastanawia się vloger prowadzący profil Fashion Road Man w serwisie YouTube.

Obuwie prezentowane na stronie jest w tragicznym stanie. Buty wyglądają, jakby były osmalone od ognia. Mają popękane podeszwy, gdzieniegdzie widać dziury, a materiał, z którego zostały wykonane, jest zniszczony i podarty. Trudno jest uwierzyć w to, że ktoś mógłby cokolwiek zapłacić za tego typu produkt.

Jednak Paris Sneaker to cała kolekcja butów, a te, które trafiły do sprzedaży, w rzeczywistości są mniej zniszczone i wyglądają dużo lepiej. Okazuje się, że zdjęcie ma jedynie sprowokować użytkownika do obejrzenia dostępnych w tym sezonie modeli butów. Gdy wybierzemy opcję „Women” („Kobiety”) lub „Men” („Mężczyźni”), będziemy mogli zobaczyć inne fasony obuwia. Chociaż niektóre trampki w sprzedaży również są sztucznie postarzane, wszystkie egzemplarze znajdują się w lepszej kondycji niż te ze strony głównej.