Znów postoimy w korkach w Krośnie Odrzańskim. Ruch wahadłowy powraca na początku września. Jak długo potrwają utrudnienia?

Przedstawiciel firmy Strabag podkreśla, że pracownicy starali się wykonać jak najwięcej działań bez potrzeby wprowadzenia zmian organizacji w ruchu drogowym. - Od początku informowaliśmy jednak, że powrót ruchu wahadłowego jest nieunikniony - dodaje D. Korpusiński.

- Wykonawca planuje wprowadzenie ruchu wahadłowego na okres około 4 miesięcy na początku września — mówi rzecznik prasowy Wód Polskich, Jarosław Garbacz. - Wprowadzenie ruchu wahadłowego umożliwi robotnikom wykonanie prawej części dojazdu do nowo wybudowanego ronda, przełożenie ruchu na most przebudowywany, a następnie przystąpienie do rozbiórki mostu tymczasowego. Prowadzone będą też dalsze prace związane z dokończeniem muru oporowego wzdłuż ulicy Chrobrego i wykonaniem lewej części dojazdu do ronda.