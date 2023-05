Zobacz bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. W sobotę dzień dzień otwarty

Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na co dzień nie są dostępna dla osób postronnych. Tym razem zrobią jednak wyjątek. Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza chętnych do swoich siedzib w 14 miastach w Polsce. Na liście znalazła również Zielona Góra.

Poczuj się jak pilot śmigłowca

Bazę można zwiedzać przez 5 godzin

Pracownicy LPR zapraszają do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Skokowej 17 w Zielonej Górze Przylepie (lotnisko Aeroklubu Ziemi Lubuskiej) w sobotę, 13 maja w godzinach do 10.00 do 15.00.