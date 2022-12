Zobacz, co możesz kupić na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Zielonej Górze! W sklepach tego nie ma

Jarmark bożonarodzeniowy ruszył. Do niedzieli deptak będzie pachniał nie tylko choinką, ale i ciastami, pierogami, szynkami… W dużej mierze to zasługa reprezentantów sołectw (to ewenement w skali kraju), które wchodzą w skład Zielonej Góry. Po raz pierwszy bowiem dzielnica Nowe Miasto została zaproszona do udziału w jarmarku. I był to strzał w dziesiątkę.