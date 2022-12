Zobacz, jak nowa szkoła muzyczna rośnie w oczach i robi wrażenie. Wszyscy czekają na koniec inwestycji

Nowa szkoła muzyczna robi już wrażenie. Budynek edukacyjny jest już prawie gotowy, trwa budowa sali koncertowej. Uczniowie i nauczyciele nie mogą się doczekać, kiedy będą mogli przenieść się do nowej siedziby. Obiektu na miarę XXI wieku.

Dziś Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zielonej Górze znajduje się w dwóch zabytkowych kamienicach, znajdujących się przy różnych ulicach. Nie spełniają one oczekiwań ani uczniów, ani kadry placówki. Trudno też w takich warunkach spełnić wszystkie wymagania stawiane przez straż pożarną czy sanepid. Największy mankament to brak sali koncertowej. A jak bez niej kształcić muzyków?

Szkoła muzyczna - inwestycja nie taka łatwa

O potrzebie budowy nowej placówki mówi się od lat. Problemem jak zawsze były pieniądze. Okazało się, że na budowę nowej szkoły trudno będzie je zdobyć z ministerstwa kultury. Za to jest szansa otrzymać je na… rozbudowę istniejącej już placówki. No to miasto przekazało wtedy Dom Harcerza szkole muzycznej (a Dom Harcerza dostał nową siedzibę). Siedem lat temu miasto utworzyło Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną, którą samo prowadziło. Ale potem przekazało ją Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz to ono ją prowadzi, podobnie jak Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia.

Szkoła muzyczna budowana jest etapami

Po latach starań w 2020 roku udało się szkole muzycznej otrzymać dofinansowanie z Programów MKiDN 2020 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego w wysokości 1 mln 56 tys. zł. Ruszył pierwszy etap budowy. Wykonane zostały fundamenty do poziomu stropu nad parterem budynku edukacji artystycznej. Wiele osób myślało, że poczekamy kolejne lata na pieniądze, by dokończyć inwestycję. Ale udało się pozyskać finanse na drugi etap. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, to zielonogórski oddział firmy Diament. We wrześniu ub.r. w zielonogórskim magistracie podpisana została z nim umowa.

Szkoła muzyczna kształci od 70 lat

W ramach drugiego etapu wykonany zostanie w całości budynek edukacyjny. Zakończenie prac zaplanowano na luty 2024 r. Ale wszyscy mają nadzieję, że stanie się to szybciej. Na razie prace budowlane przebiegają bez problemów. Natomiast dwie sale koncertowe – na 330 i kameralna na 152 miejsca zostaną oddane w stanie surowym. Pozostanie ich wykończenie w ramach trzeciego etapu inwestycji.

Nowy budynek edukacyjny w pełni zaspokoi obecne potrzeby szkoły i pozwoli na jej rozwój. Znajdą się w nim m.in. 12 klas fortepianu, 25 klas instrumentów smyczkowych, 8 klas zajęć ogólnomuzycznych, 3 klasy perkusji, 5 klas teorii muzyki, 2 klasy rytmiki, sale do prób kameralnych, biblioteka, pokój nauczycielskie, szatnie, toalety.

PSM I i II stopnia w Zielonej Górze to największa tego typu szkoła w województwie. Kształci od 70 lat.

