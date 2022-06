Zobacz jak w ten weekend można się zabawić i odpocząć w Zielonej Górze! Pogoda sprzyja przebywaniu na świeżym powietrzu, więc zapraszamy

Sobotnia podróż do przeszłości

Oddział Zielonogórski PTTK zaprasza w sobotę, 18czerwca na spacer po Zielonej Górze.

Dzięki wehikułowi czasu spacerowicze cofną się do lat, z których pochodzą pierwsze wzmianki o Zielonej Górze (1222 r.).

Przewodnik i archeolog poprowadzą po miejskich wykopaliskach i miejscach związanych z udokumentowaną historią początków miasta, obejmującej jej centrum.

Miłośnicy Zielonej Góry chcący wziąć udział w spacerze zbierają się o godz. 13.00 przy pomniku Bachusa.

Wycieczkę poprowadzi przewodnik turystyczny PTTK – Beata Musiałowska i zaproszony archeolog.

„Wehikułem czasu przez wieki” to program, którego zadaniem jest stworzenie swoistego rodzaju pomostu między dawną i obecną Zieloną Górą. W jego ramach zaplanowano łącznie 10 spotkań, wpisujących się w obchody 800 - lecia miasta i 700 - lecia uzyskania praw miejskich. Spacer planowany w ten weekend jest już drugim z kolei. To wyjątkowa okazja, by udać się w podróż w czasie i dowiedzieć rzeczy, których nie wiecie o swoim mieście do dziś.