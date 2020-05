Zobacz jak wygląda remont starego mostu w Cigacicach!

Na starym moście w Cigacicach rozpoczęły się już pierwsze prace związane z remontem. Obecnie z obiektu jest ściągana dawna nawierzchnia, która również ulegnie wymianie przy modernizacji przeprawy. Most zamknięty do końca 2021 roku Przypomnijmy, pod koniec lutego podpisano umowę na remont mostu w Cigacicach z konsorcjum dwóch firm z Wrocławia, PBW Inżynieria i Probudowa.com. Oficjalnie most jest zamknięty dla mieszkańców regionu już od 15 kwietnia. W ostatnich dniach odwiedziliśmy plac budowy. Na terenie obiektu pojawili się już pierwsi robotnicy, którzy rozpoczęli modernizację od ściągnięcia starej nawierzchni. Co ciekawe nie wszyscy wiedzą, że przeprawa jest niedostępna. Byliśmy świadkami, jak kierowcy dojeżdżali do mostu w Cigacicach i musieli zawracać, aby pokonać Odrę przy pomocy drogi S3. PRZECZYTAJ TAKŻE: Remont wiaduktu przy ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze. Czy czekają nas korki? Oficjalnie inwestycja ma zakończyć się do listopada 2021 roku. Całkowity koszt prowadzonych prac oszacowano na 12 mln zł. 80 proc. tej sumy zostanie pokryte z dotacji celowej premiera Mateusza Morawieckiego, resztę dołoży urząd miasta w Zielonej Górze oraz powiat zielonogórski. Historia mostu w Cigacicach Stary most w Cigacicach został otwarty 29 kwietnia 1925 r. Powstał w Zakładzie Konstrukcji Stalowych i Mostowych Beuchelt & Co. w Zielonej Górze. Jego historia bywała burzliwa. W 25 stycznia 1945 r. jedno z przęseł mostu zostało wysadzone przez niemieckie wojska, które chciały zatrzymać rosyjskie czołgi na linii Odry. Zniszczenie zostały naprawione w latach 50. ubiegłego wieku. W ostatnich latach przeprawa ulegała stopniowej degradacji aż w końcu władze Zielonej Góry nie miały innego wyjścia, jak ograniczyć możliwość przejazdu przez most dla cięższych pojazdów. Warto wiedzieć, że od czasu połączenia miasta z gminą to właśnie zielonogórski magistrat odpowiada za administrację i opiekę nad starą przeprawą w Cigacicach. Wideo: Zielona Góra. Dziki w mieście - filmy nadesłane przez czytelnika Gazety Lubuskiej

