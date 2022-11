Zobacz, jak wygląda w środku nowy elegancki sklep w Zielonej Górze

Zakupy w Zielonej Górze. Otworzył się sklep z biżuterią

W sobotę, 5 listopada w Galerii Focus Mall w Zielonej Górze miało miejsce kolejne otwarcie. Tym razem działalność otworzył butik Lilou be my LILOU. Z okazji otwarcia do 17 listopada przy zakupach za 249 zł można odebrać prezent powitalny - bransoletkę z koniczynką na szczęście z ręcznym grawerunkiem.