Zobacz jesień nad jeziorem Liny! O tej porze roku miejsce to jest bardzo tajemnicze Leszek Kalinowski Mariusz Kapała

Jezioro Liny liczy sobie 24 hektarów, południowe jego brzegi okala bukowy las ze stromymi zboczami. To idealne miejsce dla... łabędzi, ryb i na weekendowe spacery Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (47 zdjęć)

To miejsce jest magiczne - mówią jedni. - To miejsce jest tajemnicze - zauważają drudzy. - To miejsce budzi grozę - dodają trzeci. O co chodzi? O jezioro Liny, które o każdej porze roku zachwyca i zastanawia. Dlaczego?