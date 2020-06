Zobacz, kto dostał i za co stypendia artystyczne i twórcze

- lat 14 ( Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze). Uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia klasy skrzypiec. Wg opinii jej nauczyciela jest uczennicą wybitnie uzdolnioną. Pomimo młodego wieku wielokrotnie brała udział w konkursach skrzypcowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, uzyskując we wszystkich konkursach tytuł laureata. W uznaniu osiągnięć artystycznych została zaproszona przez dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej do zagrania koncertu z orkiestrą FZ w ramach Festiwalu Smyczkowego ,,Mistrzowie polskiej wiolinistyki” Jest także członkiem ,,Lusławickiej Orkiestry Talentów”, która działa pod patronatem Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego przy Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Zaproszenie do LOT jest nagrodą za wybitne osiągnięcia, a jednocześnie możliwością dalszego rozwoju pod kierunkiem znakomitych muzyków - artystów i pedagogów. W bieżącym roku szkolnym Ola może poszczycić się kolejnymi laurami na prestiżowych konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Stypendystka Miasta Zielona Góra w roku 2018 i 2019.

BĘDZIE NOWA SZKOŁA

Jakub Przybycień

– lat 25 ( Lubuskie Towarzystwo Muzyczne). Jakub w czerwcu 2018 roku zakończył studia pierwszego stopnia z wyróżnieniem w klasie dyrygentury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W roku 2019 ukończył z wyróżnieniem studia Master of Arts In Music Performance w Hochschule der Kunste Bern w Szwajcarii. Obecnie został zaproszony do udziału w egzaminach wstępnych w Szwajcarii do Zürcher Hochschule der Künste w klasie dyrygentury symfonicznej i operowej, jak również do Scholi Cantorum Basiliensis w klasie skrzypiec barokowych . Podczas obu egzaminów zakwalifikował się do finału. Jakub pomimo młodego wieku posiada duże doświadczenie jako kameralista oraz jako muzyk estradowy. Występował z różnymi renomowanymi zespołami w wielu krajach Europy i świata Obecnie jest primariusem świetnie zapowiadającego się kwartetu smyczkowego Gardan Quartet, który odniósł w Szwajcarii liczne sukcesy. Interesuje się zarówno muzyką współczesną jak i praktykami wykonawczymi epoki romantyzmu. Stypendysta Miasta Zielona Góra w roku 2018 i 2019.