ZOK zaprasza do udziału w Dziecięcym i Młodzieżowym Konkursie Fotograficznym „To mnie kręci”

Zielonogórski Ośrodek Kultury organizuje konkurs fotograficzny

Fotografia to Twoja pasja? Zielonogórski Ośrodek Kultury zachęca dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie pn. "To mnie kręci". Tematyka dowolna: na zdjęciu można uwiecznić wszystko, co nas inspiruje. Organizator zachęca do poszukiwania ciekawych inspiracji:

" Ruch, sport, sztuka, muzyka są źródłem czerpania satysfakcji. Każda dziedzina życia która nas napędza, inspiruje, może stać się tematem zdjęcia. To proste. Nie zwlekaj. Zachwycić na swoją pasją."