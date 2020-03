Żona Justina Trudeau zakażona koronawirusem. Premier Kanady i Sophie Grigoire poddadzą się kwarantannie.

We Day to imprezy skierowane do młodzieży i nauczycieli, którzy są zainteresowani działalnością społeczną. Odbywają się cyklicznie na całym świecie. Marcowa edycja londyńska była wyjątkowo liczna. Podczas imprezy na imprezie Wembley zebrało się ok. 13 tys. ludzi.

Premier Kanady nadal będzie kontynuował obowiązki, ale zdalnie

Premier Kanady Justin Trudeau czuje się dobrze. Na razie nie wykazuje żadnych objawów koronawirusa. Zgodnie z zaleceniami lekarzy ma jednak stale monitorować swój stan.