Zoo w Görlitz opłakuje utratę samicy pandy czerwonej Nimy. To była ulubienica gości

Tajemnicza śmierć pandy

Panda była poddawana regularnym zabiegom, a w pomieszczeniu, w którym przebywała, nie mogła się wspinać. Jej stan poprawiał się, wracał jej także apetyt. Niestety zwierzę nagle padło. Przyczyna śmierci pandy jest na razie zagadką.

Martwe zwierzę zostało wysłane do badań do Państwowego Biura Śledczego w Dreźnie. Niestety eksperci nie potrafili wskazać, co doprowadziło do śmierci pandy. Wyniki badań pokazały, że zwierzę było w dobrym stanie. Zoo zapowiedziało, że będą wykonane kolejne analizy.