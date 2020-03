ZostańWdomu Zielonogórzanie nagrali film. Zobacz, jak namawiają do tego, aby zostać w domu

Jego bohaterowie radzą nam, byśmy, jak tylko możemy, pozostali w swoich domach. W tych dziwnych czasach. Bo w ten sposób możemy pokazać, że jesteśmy odpowiedzialni, rozsądni i dbamy nie tylko o swoje zdrowie, ale i zdrowie naszych sąsiadów, współpracowników, mieszkańców regionu, kraju. Im więcej nas zostanie w domu, tym lepiej. Bo właśnie w ten sposób ograniczamy możliwości potencjalnego zarażenia się czy innych. Skracamy łańcuszek, który przecież może bardzo szybko się rozwijać. To nieważne, że my czujemy się dobrze. Że młodzi ludzie lekko mogą przejść chorobę. Możemy być w każdym momencie nosicielami i zarazić innych, którzy chorują na inne dolegliwości, mają mniejszą odporność i dla nich sytuacja może być bardzo poważna.

- Podoba mi się takie zachęcanie do pozostania w domu. I podpowiedzi, co można zrobić w tym czasie – mówi Krystyna Woleńska – Kupich z Zielonej Góry. – Denerwuję się, kiedy z mojego okna obserwuję, ile dzieci bawi się na placu zabaw przed naszym blokiem. Rodzice chyba nie zdają sobie sprawy, co robią. To nieodpowiedzialność. Przecież każde to dziecko ma rodzeństwo, rodziców, dziadków, babcie. Czy chce ich narażać na poważną chorobę? Ludzie, trochę rozsądku.