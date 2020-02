Zrób coś dobrego dla drugiego człowieka i prześlij życzeń chorym

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego.

- To idealna okazja, aby dodać otuchy wszystkim osobom przebywającym w szpitalach. Fundacja „Dr Clown” organizuje z tej okazji już po raz czwarty ogólnopolską akcję „Wszystkiego dobrego dla chorego”, w której zachęca do okazania wsparcia pacjentom szpitali i przekazania im życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Pełne dobrej energii listy trafią m.in. do pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze - mówią inicjatorzy akcji.