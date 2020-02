ZUS każe zwracać pieniądze za lewe zwolnienia. Kto w Lubuskiem dostał wezwanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza dwa rodzaje kontroli - pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku urzędnicy wzywają osoby przebywające na zwolnieniu na badanie do lekarza orzecznika ZUS, który stwierdza czy w dniu badania osoba ta jest niezdolna do pracy zgodnie z orzeczeniem zawartym w zwolnieniu lekarskim. W wyniku tej kontroli cofnięto zasiłki 451 osobom na kwotę ponad 244 tys. zł.

Kolejna kontrola dotyczy tego, czy wykorzystujemy zwolnienie zgodnie z zaleceniami lekarza. Okazuje się, że w ubiegłym roku 411 Lubuszan miało inne plany niż kurowanie się w domowym zaciszu. Zasiłek musiał zwrócić m.in. mężczyzna, który podczas zwolnienia lekarskiego wybrał się na romantyczną wycieczkę do Paryża i na bieżąco relacjonował wyjazd na portalu społecznościowym.

Taką kontrolę może przeprowadzić każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 osób i ma podejrzenie, że jego pracownik nie stosuje się do zaleceń lekarza. W ten sposób „wpadł” pewien mężczyzna zatrudniony w firmie zajmującej się pielęgnacją ogrodów. Pracodawca, podejrzewając, że pracownik podczas zwolnienia wykonuje pracę (w ramach swojej działalności o tym samym profilu), przez kilka dni śledził go i nagrał kamerą, jak „chory” pracuje, zamiast leczyć przeziębienie pod kołdrą.