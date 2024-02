ZUS niektórym wypłaci dwie trzynaste emerytury? Pojawiły się takie plotki. Mamy wyjaśnienie

- Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy tę "emeryturę plus" wypłaci ZUS. Również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jest ono podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych - mówi Krystyna Michałek.