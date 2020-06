Żużel. PGE Ekstraliga. RM Solar Falubaz Zielona Góra – MrGarden GKM Grudziądz. Transmisja TV, relacja LIVE, składy drużyn

- Mogę powiedzieć tylko przepraszam kibiców i sponsorów za to, że jako drużyna nie byliśmy w stanie osiągnąć lepszego wyniku – mówił Martin Vaculik. - Musimy przeanalizować to, co poszło nie tak i postarać się, żeby następne mecze były dużo lepsze. Osobiście podchodzę do tego spokojnie, bo może okazać się, że był to zbieg dziwnych okoliczności. Może przeszła jakaś „czarna chmura” nad nami, a kolejne dni mogą okazać się normalne. Wierzę, że to był tylko zły dzień, że cała drużyna miała zły dzień i że nasza energia będzie dużo lepsza następnym razem.