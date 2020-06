Żużel. PGE Ekstraliga. ROW Rybnik - Falubaz Zielona Góra. Transmisja TV, relacja LIVE, historia, składy drużyn

- Myślimy jak zestawić skład, ale uważam, że nie będzie z tym większego problemu, mamy naprawdę silną drużynę. Dlatego jakkolwiek będzie wyglądał układ par, będzie to mocna ekipa, która może stworzyć wiele niespodzianek – powiedział Tomasz Walczak, kierownik drużyny Falubazu. - Nie jesteśmy wskazywani w roli faworyta ligi, a nawet typuje się nas do walki o utrzymanie wspólnie z naszym pierwszym ligowym rywalem. Ja z tego powodu bardzo się cieszę, bo ten ciężar psychiczny, który spoczywa na faworytach może spowodować, że będą im się trzęsły ręce. A my pojedziemy sobie na trochę większym luzie i jestem przekonany, że może to się dla nas dobrze skończyć. Mamy zgrany i mocny team.