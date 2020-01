Żużel. Szwedzi w sparingowych planach Stelmetu Falubazu

Żużlowe derby jeszcze przed sezonem miały być sporą atrakcją dla kibiców. Do spotkań Falubazu ze Stalą jednak nie dojdzie. Zamiast nich zielonogórzanie 14 i 15 marca planują rozegranie meczów towarzyskich z Kolejarzem Opole. Oprócz tego klub zapowiada dwumecze z Ostrovią Ostrów Wlkp. i mistrzem Polski Fogo Unią Leszno. To jednak nie koniec założeń dotyczących przedsezonowych potyczek zielonogórskiej drużyny. Na 25 marca zaplanowano w Zielonej Górze spotkanie z zespołem szwedzkiej Elitserien – Lejonen Gislaved. To oznacza, że w rozkładzie jazdy przed startem PGE Ekstraligi Stelmet Falubaz ma siedem meczów sparingowych.

Pierwszy ekstraligowy mecz zielonogórzanie rozegrają 4 kwietnia na wyjeździe. Ich rywalem będzie ROW Rybnik.