Żużel w śniegu. Ależ wtedy Falubaz się męczył

zobacz galerię (47 zdjęć) Śnieg w trakcie ekstraligowych meczów żużlowych pada niezwykle rzadko. Świadkami takiej anomalii byli zielonogórscy kibice pod koniec kwietnia 2016 roku. Falubaz Zielona Góra strasznie męczył się wtedy ze skazywanym na pewną porażkę ROW-em Rybnik. Gospodarze przed ostatnim wyścigiem prowadzili tylko jednym punktem, ostatecznie wygrali 46:43. Obejrzyjcie galerię zdjęć z tamtego spotkania >>>> Falubaz.com/FotoForysiak zobacz galerię (47 zdjęć)

Z powodu epidemii koronawirusa kibice żużla wciąż czekają na rozpoczęcie sezonu 2020. Jeśli rozgrywki PGE ekstraligi ruszą, to najpewniej nie w maju. Zarządcy ligi już odwołali wszystkie mecze, które miały się odbyć do 17 maja. Ostatnio fanom speedway'a przyszło żyć wspomnieniami. My też przypominamy ważne żużlowe imprezy. Proponujemy cofnąć się o cztery lata. Śnieg w trakcie ekstraligowych meczów pada niezwykle rzadko. Świadkami takiej anomalii byli zielonogórscy kibice pod koniec kwietnia 2016 roku. Falubaz Zielona Góra strasznie męczył się wtedy ze skazywanym na pewną porażkę ROW-em Rybnik. Gospodarze przed ostatnim wyścigiem prowadzili tylko jednym punktem, ostatecznie wygrali 46:43.