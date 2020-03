Żużel walczy z koronawirusem. Na razie ma szczęście w nieszczęściu

Żużel, w porównaniu z innymi dyscyplinami sportu, ma to szczęście w nieszczęściu, że sezon na poważne ligowe, czy międzynarodowe ściganie jeszcze się nie rozpoczął i póki co istnieje wciąż pewne pole manewru, jeśli chodzi o zmodyfikowanie kalendarza imprez - pisze Cezary Konarski, dziennikarz „Gazety Lubuskiej".

Sezon żużlowy jeszcze się nie rozpoczął, a już został zatrzymany. Wiadomo, że motocykle oficjalnie nie warczą już nigdzie, a jeszcze 17 marca nie było to takie oczywiste. Długo koronawirusa starali się wykiwać Brytyjczycy, którzy sezon rozpoczęli oficjalnie od tradycyjnego turnieju Ben Fund Bonanza.

Decyzja Brytyjczyków ucieszyła grono żużlowców, niektórzy swoją radość manifestowali w mediach społecznościowych. Wśród nich był m.in. Nicki Pedersen. Duński mistrz, w swoim stylu, jakby na przekór wszystkiemu, chciał pokazać, że skoro nie boi się żadnego z rywali, to i wirusowi nie odpuści. „Dzik” pochwalił się na Instagramie, że jeszcze przed tym, jak w jego kraju wprowadzono szereg ograniczeń, udało mu się wysłać do Anglii samochód ze sprzętem. A gdy okazało się, że auto bez przeszkód dotarło na miejsce, wyraził nadzieję, że uda mu się samolotem dotrzeć na Wyspy i rozpocząć treningi. Nicki Pedersen i jego koledzy, którzy zamierzali opierać się epidemii, muszą zmienić plany, bo Anglicy jednak się ugięli i wczoraj podjęli decyzję o wstrzymaniu sezonu do 15 kwietnia. Najwyraźniej poszli po rozum do głowy, bo trochę głupio by to wyglądało, gdyby – w świetle globalnej walki z zarazą – oni swobodnie organizowaliby sobie imprezy sportowe.

Żużel, w porównaniu z innymi dyscyplinami sportu, ma to szczęście w nieszczęściu, że sezon na poważne ligowe, czy międzynarodowe ściganie jeszcze się nie rozpoczął i póki co istnieje wciąż pewne pole manewru, jeśli chodzi o zmodyfikowanie kalendarza imprez. Polacy zareagowali bardzo szybko i jeśli chodzi o rozgrywki ekstraligi, znaleźli pierwsze rozwiązania, które nie komplikują zbyt mocno terminarza. Na dziś plan jest taki, by rywalizację rozpocząć 17 kwietnia. Oby do tego czasu walka z koronawirusem potoczyła się w oczekiwanym przez wszystkich kierunku, bo w innym wypadku również sytuacja żużlowców bardzo się skomplikuje. O rozgrywkach w innych dyscyplinach wtedy chyba nie będzie już dyskusji, bo z pewnością znacznie wcześniej „odtrąbione” zostanie zakończenie rywalizacji i podsumowanie sezonów. Ekstraligowy żużel pewnie jeszcze będzie miał jakieś pole manewru, bo pozostaje wciąż kilka dodatkowych terminów rezerwowych. Można się też pokusić o skrócenie rozgrywek, np. o fazę play off, albo pójść w inną stronę i w obliczu dość ciepłych w ostatnich latach jesieni, sezon przedłużyć o kilka tygodni.

Teoretycznie nieco wcześniej – już po 1 kwietnia - żużlowcy będą mogli wznowić treningi na polskich stadionach. Ale w praktyce, biorąc pod uwagę to, co dzieje się dookoła nas, terminy wszelkich zakazów pewnie zostaną przedłużone. Z zakazem treningów nie do końca się zgadzam, bo środowisko żużlowe jest tak małe, że poszczególne kluby z pewnością poradziłby sobie z opracowaniem harmonogramu indywidualnych zajęć, tak, by unikać zbiorowych spotkań. Z samodzielnych jazd na własnym, przydomowym torze skorzystał Piotr Pawlicki. Zawodnik Unii Leszno pochwalił się w sieci filmikiem z jazd na krótkim torze przygotowanym przez swojego ojca. Z gościnności „Pitera” skorzystał jeden z juniorów Unii. Nie złamali oni zakazu, bo nie jeździł na torze oficjalnym. Czy ten trening miał w ogóle sens? Dla żużlowców, pewnie tak.

