Żużlowcy Falubazu Zielona Góra zmierzą się ze Szwedami

Zielonogórzanie już wcześniej zaplanowali szereg sparingów, które mają ich przygotować do rozgrywek w pierwszej lidze. Falubaz po dwa razy ma zmierzyć się z ekipami szykującymi się do zmagań w PGE Ekstralidze: Stalą Gorzów, Unią Leszno i Ostrovią Ostrów Wlkp. Trener zielonogórskiej drużyny Piotr Żyto do cyklu sparingów dołożył siódme spotkanie – z Vargarną Norrkӧping. Szwedzi przyjadą do Zielonej Góry na dwudniowe zgrupowanie (2-3 kwietnia) i na jego zakończenie zmierzą się z Falubazem.

Vargarna Norrkӧping to zespół w Szwecji rywalizujący na zapleczu najwyższej klasy rozgrywek. W kadrze drużyny są m.in. zawodnicy Falubazu – Mateusz Tonder i Damian Pawliczak.