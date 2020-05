Żużlowcy na przymusowej kwarantannie. W apartamentach, nad jeziorem...

Niewiadome pozostają jedynie dotyczące składu obrońców tytułu mistrzowskiego – zespołu Unii Leszno. Niewykluczone, że w sezonie 2020 w składzie „Byków” miejsca nie znajdą czołowi zawodnicy drużyny - Piotr Pawlicki i Emil Sajfutdionow. Ten pierwszy podpisał z Unią tzw. kontrakt warszawski, co oznacza, że leszczynienie liczą się z tym, że żużlowiec może zmienić klub. Zaraz po zamknięciu okienka transferowego w niektórych mediach obwieszczono, że aneksu nie podpisał ubiegłoroczny lider Unii Emil Sajfutdinow. Wieści te jednak nie płynęły z Leszna. Biało-niebiescy w weekend poinformowali, że Rosjanin porozumiał się z klubem. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł on startować w Polsce, bo rosyjska federacja motocyklowa nie wyraziła zgody, by zawodnik cały sezon spędził w Polsce i nie mógł ścigać się w tamtejszej lidze. Unia również zastrzegła, że Emil Sajfutdinow być może nie będzie jeździł w jej barwach. – Emil Sajfutdinow podpisał aneks finansowy do obowiązującego dwuletniego kontraktu na warunkach proponowanych przez klub – poinformował Piotr Rusiecki, prezes Unii w komunikacie opublikowanym w serwisie unialeszno.pl. - Podkreślam, że razem zarządem i akcjonariuszami klubu zależało nam, by nie doszło do sytuacji, że Emil nie będzie mógł startować w polskiej lidze. Długo namawialiśmy go, aby podpisał kontrakt warszawski lub aneks i nie blokował sobie jazdy w polskiej lidze, co wiązało się z zawieszeniem. Po długich rozmowach i przemyśleniu naszej propozycji przez Emila, Rosjanin złożył podpis na warunkach proponowanych przez klub. Na ten moment, co wyraźnie zaznaczam, Emil nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu meczowego Unii Leszno. Ma ważny kontakt z Unią Leszno, a to czy będzie startował w naszych barwach to okaże się w przyszłości. W grę wchodzić może wypożyczenie lub inne warunki współpracy, ale ten temat będzie dotyczył dalszych rozmów.

Koronawirus. Dwa tygodnie w izolacji

W lubuskich klubach wszyscy zawodnicy podpisali aneksy do kontraktów. W ostatni dzień okienka transferowego Stal Gorzów doszła do porozumienia z Duńczykami Andersem Thomsonem i Nielsem Kristianem Iversenem. W Falubazie Zielona Góra negocjacje trwały do ostatniej chwili, ale zakończyły się sukcesem.

Zagraniczni żużlowcy rozpoczęli już dwutygodniową kwarantannę. Duńczycy z Gorzowa zamieszkali w apartamentach udostępnionych przez biznesowego partnera klubu. Żużlowcy z Falubazu zostali „porozrzucani”. Słowak Martin Vaculik wynajął dom, Duńczyk Michael Jepsen Jensen też znalazł miejsce dla siebie i swoich mechaników, a Szwed Antonio Lindbäck i Czech Jan Kvech zakwaterowani zostali w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem w Kołatce. - Już nie mogę się doczekać, kiedy wsiądę na motocykl i zacznę się ścigać. Wybrałem starty w polskiej lidze, ponieważ wystartuje ona jako pierwsza, a dla mnie jazda jest najważniejsza – mówił Antonio Lindbäck w emitowanym na antenie Eleven Sports programie „Eleven Call Live”. - Zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Oczywiście, być daleko od rodziny nie jest przyjemne, ale musimy zaakceptować nową rzeczywistość. Głównym powodem, dla którego zrezygnowałem z jazdy w Szwecji jest fakt, że tam nie wiadomo jeszcze, kiedy nastąpi powrót do ścigania. Szefowie mojego klubu Masarny Avesta, zrozumieli moją decyzję, rozmawialiśmy o tym bardzo długo. Najważniejsze, że wciąż pozostajemy w dobrych relacjach. Mimo, że była to trudna decyzja, to wiem, że jest ona właściwa. Cały czas jestem myślami z narzeczoną, spodziewamy się dziecka. Planowany termin porodu to 6 czerwca, niestety nie zanosi się na to, że będę przy narodzinach. Nie cieszy mnie to, ale rozmawialiśmy na ten temat i wspólnie zdecydowaliśmy, co będzie dla nas najlepsze w obecnej sytuacji.