Żużlowcy RM Solar Falubazu Zielona Góra po łomocie: Przepraszamy kibiców

Zielonogórzanom z pewnością trochę szyki pokrzyżowała pogoda. Mecz był przełożony, a szykowana „na szybko” nawierzchnia nie musiała być taka, jakiej spodziewali się żużlowcy. Tyle, że zawodnicy Włókniarza też nie wiedzieli, czego spodziewać się po zielonogórskiej nawierzchni. Tymczasem częstochowianie byli bezwzględnie dużo lepsi we wszystkim, co działo się na torze. Poza drobnymi wyjątkami, w jeździe zielonogórskich żużlowców trudno wskazać pozytywy. Porażka różnicą aż 28 punktów, i to na własnym terenie wskazuje na to, że słabeusz natknął się na piekielnie silny zespół. Włókniarz jest bardzo mocnym zespołem, ale czy Falubaz miał być w tym sezonie słabeuszem? W tym meczu był na pewno, dlatego przed zawodnikami i sztabem szkoleniowym ręce pełne roboty, by łatka mizerii nie przylgnęła do zielonogórskiej ekipy po kolejnych spotkaniach.

Martin Vaculik: To było tajemniczo-dziwne

- Mogę powiedzieć tylko przepraszam kibiców i sponsorów za to, że jako drużyna nie byliśmy w stanie osiągnąć lepszego wyniku – mówił Martin Vaculik, najskuteczniejszy zawodnik Falubazu w meczu z Włókniarzem, zdobywca 11 punktów. - To było bardzo ciężkie spotkanie dla nas, musimy przeanalizować to, co poszło nie tak i postarać się, żeby następne mecze były dużo lepsze. Drużyna z Częstochowy jest bardzo mocna, nie ma słabych punktów, a my mieliśmy problemy z prędkością, musimy to wyeliminować. Będziemy więcej wiedzieć po tym, jak wszyscy razem obejrzymy ten mecz. Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i kolejne spotkanie będzie już lepsze. Osobiście podchodzę do tego spokojnie, bo może okazać się, że był to zbieg dziwnych okoliczności. Może przeszła jakaś „czarna chmura” nad nami, a kolejne dni mogą okazać się normalne. Bo to wszystko, co się stało było tajemniczo-dziwne. Wierzę, że to był tylko zły dzień, że cała drużyna miała zły dzień i że nasza energia będzie dużo lepsza następnym razem.